Мэрию Челябинска через суд обязали признать аварийным дом на улице Ереванской

Специалистам предстоит обследовать конструкции здания

В Челябинске прокуратура совместно с Госжилинспекцией региона нашли нарушения правил и норм технической эксплуатации многоквартирного дома № 52 по улице Ереванской. Здание необходимо обследовать, чтобы решить вопрос о признании его аварийным, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверка показала, что для определения технического состояния дома специализированная организация должна обследовать элементы ограждающих и несущих конструкций квартир. Прокуратурой главе города внесено представление об устранении нарушений.

«Администрацией города Челябинска в пределах своих полномочий не обеспечена подготовка документов для решения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу. В защиту прав жителей многоквартирного дома прокурор обратился в суд с иском к администрации Челябинска о возложении обязанности инициировать мероприятия по проведению технического обследования специализированной организацией указанного многоквартирного дома для решения вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Советский районный суд исковые требования удовлетворил. Решение не вступило в законную силу.