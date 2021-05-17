Мэрия Верхнего Уфалея предлагает новый вид бизнеса — штрафстоянку для коров

В администрации округа уже приобрели аппарат для биркования животных

В Верхнем Уфалее объявили войну с бродячими сельскохозяйственными животными. Крупно-рогатый скот на свободном выпасе вышел на улицы города. И администрация не намерена с этим мириться, здесь обсудили возможные варианты для решения проблемы.

Власти округа даже купили специальную машинку для биркования животных. Метка позволит выявить хозяина, но это процедура возможна лишь с согласия владельца. На что многие из них по разным причинам не идут.

Первый заместитель главы округа Владимир Москалев обсудил с местными жителями проблему выпаса. Оказалось, что из-за расходов многие жители не соглашаются на выпас животных с привлечением пастуха или возможность пользоваться платными услугами электропастуха.

«Администрацией округа принимаются все возможные находящиеся в правовой компетенции меры по урегулированию ситуации с выпасом безнадзорных сельскохозяйственных животных на общественных и частных территориях округа. Один из вариантов решения проблемы бродячего скота на улицах города — организация так называемой штрафстоянки. Администрация округа окажет консультационную юридическую помощь жителям, желающим организовать такой вид бизнеса», — рассказали в администрации округа.

В мэрии напомнили, что ответственность за здоровье, содержание и использование сельскохозяйственных животных несут только сами владельцы. А выпас крупного рогатого скота на ненадлежащих территориях грозит штрафом на недобросовестных владельцев. Его размер варьируется от 1 тысячи до 100 тысяч рублей.