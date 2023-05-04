Мэр Челябинска призвала горожан осторожно обращаться с огнем в пожароопасный сезон

Третьи сутки в областном центре и пригородах разгораются ландшафтные пожары

Глава Челябинска Наталья Котова призывает горожан минимизировать разжигание костров, не бросать на траву непотушенные сигареты и осторожно обращаться с огнем, поскольку чаще всего ландшафтные пожары возникают по вине человека, напомнили в администрации города.

«Убедительно прошу вас минимизировать разжигание костров, особенно в предстоящие праздничные выходные дни. Беспечное обращение с огнем может иметь страшные последствия и является реальной угрозой не только имуществу, но и жизням людей», — предупредила Наталья Котова.

К данному часу огонь разгорелся в поселке Федоровка, в Сосновском районе рядом с ковидной больницей.

В садах Тракторозаводского района ландшафтный пожар перекинулся на три домика и надворные постройки. Сотрудникам МЧС удалось локализовать горение и не допустить распространение огня.

Ежедневная сводка не радует: горим. Только за минувшие сутки на Южном Урале зарегистрировали 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров. Спасатели бьют тревогу: львиная доля ЧП происходит по вине человека. В региональном управлении МЧС России рассказали о штрафах за разведение огня и том, как находят поджигателей.

С 12 апреля в Челябинской области действует особый противопожарный режим. Костры, сжигание травы и мусора, пожароопасные работы — под запретом.





