Мэрия ответила на недовольство жителей клумбами в центре Челябинска

Цветники создавали ландшафтные дизайнеры

Жителям Челябинска показалось, что клумбы на площади Революции и у драмтеатра выглядят неухоженно. Горожан смутило отсутствие четкого орнамента и привычных всем петуний и бархатцев. Недовольства прокомментировали в пресс-службе администрации города и пояснили, что цветники отвечают современным стандартам ландшафтного дизайна.

В соцсетях горожане раскритиковали клумбу на главной площади города. Челябинцы не оценили задумку специалистов и потребовали привести цветники в порядок.

«Какая отвратительная клумба! Точно не для центра города. Такие заросшие сорняки только на заброшенных участках, но никак не в городе, где должна быть красота и уход за подобными садами», — написала в группе «Пусть Котова знает!» челябинка Алла.

Были и те, кто концепцию оценили.

«Впервые в городе интересное место с разнотравьем и камнями! Начиная с ранней весны все цветет! Не сальвия с бархатцами ровными рядами, а природа, ворвавшаяся в каменные джунгли! Весной были потрясающие тюльпаны, сейчас цветет марийка, вероника. Сходите, посмотрите», — прокомментировала жительница города Надежда.

Накануне глава Советского района Владислав Макаров провел встречу с жителями и рассказал, какую работу провели по обустройству современных цветников в центре Челябинска.

«Теперь на центральных клумбах присутствуют в основном многолетние растения. Это относительно новая практика для областного центра, которая полностью соответствует современным трендам городского благоустройства и успешно реализуется в столице и ряде других крупных российских городов», — пояснил Владислав Макаров.

В пресс-службе администрации Челябинска аргументировали выбор тем, что многолетники цветут вдвое дольше, чем однолетние растения. Однолетники радуют челябинцев не более четырех месяцев в году.

«Растения подобраны так, чтобы композиция имела непрерывное цветение весь сезон. Кроме того, высадка многолетних растений и содержание клумб обходится городскому бюджету существенно дешевле, чем петуньи, бархатцы, бегонии и цинерарии», — добавили в пресс-службе мэрии.

Добавим, концепцию центральных цветников разработала ландшафтная студия VOLKOVLANDSHAFT. Автор проекта Василий Волков подробно рассказывает о ней на своей странице «ВКонтакте».

Ранее жителей Челябинска попросили не рвать цветы с клумб. В городе в этом сезоне организовали 265 цветников.