Мэрия опровергла информацию о гибели даурских лиственниц в Челябинске

Четыре молодых дерева прошлой осенью посадил губернатор Алексей Текслер

В администрации города Челябинска опровергли появившуюся в социальных сетях информацию о гибели посаженных в прошлом году даурских лиственниц. Отсутствие листвы на деревьях в мэрии объяснили длительным периодом приживаемости.

Четыре молодые даурские лиственницы на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной минувшей осенью посадил губернатор Алексей Текслер. Ранее здесь по ошибке спилили одну из даурских лиственниц, возраст которых превышает 100 лет. Эти деревья считаются своеобразным живым памятником: они выросли из семян, которые в 1904 году привез в Челябинск один из раненых солдат Русско-японской войны.

В администрации Челябинска корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что деревья высаживались уже взрослыми, поэтому приживаться они будут долго.

«Все высаженные лиственницы живы: ветви гнутся, а не ломаются. Отсутствие на текущий момент листвы у деревьев не является показателем того, что дерево не прижилось. Кроме того, биологическое лето еще не наступило, и впереди три месяца с благоприятным температурным режимом», — прокомментировали в мэрии.

Там отметили, что все деревья находятся под постоянным наблюдением специалистов комитета дорожного хозяйства и Ботанического сада ЧелГУ. Деревья регулярно удобряют и поливают.

В администрации также добавили, что планируется провести частичное прореживание крон, чтобы у деревьев было больше сил на формирование корневой системы.

Напомним, что в результате скандальной вырубки исторической даурской лиственницы два чиновника мэрии Челябинска лишились своих кресел. Осенью 2021 года вместо спиленного дерева при участии Алексея Текслера посадили четыре молодые лиственницы.