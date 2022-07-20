Мэрия объяснила причину затопления дорог в поселке Копейска

Местные жители жалуются, что во время дождя проезжая часть превращается в бассейн

Жители поселка Старокамышинска в Копейске вновь пожаловались на состояние дороги на улице Коммунистической. По словам местных жителей, во время сильных дождей часть дороги уходит под воду, где наполовину скрывает машины. Дети же устраивают здесь купание. Ситуацию ИА «Первое областное» прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа.

Как объяснили местные власти, на участке дороги улицы Коммунистической после сильных осадков происходит подтопление. Это связано с тем, что ливневая канализация, хоть и находится в рабочем состоянии, не справляется с большим объемом воды.

«В настоящее время разработано техническое решение данной проблемы: регулировка высокого положения приемных колодцев и увеличение пропускной способности ливневой канализации», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Копейска.

Работы планируют провести до середины сентября 2022 года.

Напомним, 4 июля на еженедельном аппаратном совещании глава Копейска Андрей Фалейчик поручил уделить особое внимание профилактике подтоплений на территории города. Руководитель подчеркнул, что интенсивность работ по откачке воды и поддержанию состояния ливневок снижать нельзя.