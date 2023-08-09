Мэрия Нязепетровска заплатит 50 тысяч рублей за покусанного бездомным псом ребенка

Нападение произошло осенью прошлого года

Суд в Нязепетровске по иску прокурора обязал мэрию города выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда семье школьника, которого осенью прошлого года укусила бездомная собака. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила прокуратура Челябинской области.

Нападение произошло 17 октября 2023 года, когда семилетний мальчик шел в школу и повстречал на своем пути стаю бродячих собак. Одна из них кинулась на ребенка и вцепилась ему в ногу. От зубов на коже остались раны, первоклассник пережил сильный испуг.

Сообщение об этом инциденте появилось в социальных сетях, что и стало основанием для прокурорской проверки. Ответственность за произошедшее, по мнению надзорного органа, лежит на местной администрации. Суд пришел к тому же выводу и обязал мэрию Нязепетровска возместить моральный вред, но вдвое снизил запрошенную прокурором сумму компенсации. Решение вступило в законную силу.