Мэрия Миасса намерена судиться с подрядчиком по благоустройству нового сквера «Молодежный»

На работы потрачено почти семь миллионов рублей

В Миассе идут разбирательства по новому скверу в районе Машгородка. Место отдыха открыли в конце прошлого года, сейчас оно уже выглядит удручающе, а некоторые конструкции могут быть опасны. Тревогу забили общественники и горожане, прокуратура города организовала проверку качества выполнения контракта, а мэрия Миасса обратилась в суд с иском к подрядчику. Подробности — в материале.

Новый сквер в районе Машгородка начали строить еще в 2019 году. По ходу работ он уже вызывал вопросы местных властей. Сквер, называемый в народе Молодежный, запустили осенью 2021 года. После зимнего периода мэрия проверила, как конструкции пережили холода. С тех пор подрядчик периодически устраняет недостатки, но у жителей и городских властей накопилось слишком много претензий к качеству работ.

В Общественном народном фронте новый сквер уже называют последствиями вандализма. Эксперты предполагают, что при строительстве использовались неподходящие, некачественные материалы, на новых скамейках уже отсутствуют секции, более того — они недостаточно прокрашены с торцов, хотя этого требует технология.

Также вызывает опасения родителей и игровое оборудование. Оно, по их мнению, установлено слишком близко друг к другу. Дети старшего возраста буквально сбивали с ног малышей, раскрутившись на центрифуге.

«В какой-то момент дети отпускают руки, отлетают и врезаются в других ребят. На днях была ситуация: ребенок сидел на площадке, пополз, потянулся за игрушкой, и в этот момент над его головой пролетают ноги мальчишки, который крутится на центрифуге. У малыша 100% было бы сотрясение мозга, и это в лучшем случае. Не знаю, чем думали, когда устанавливали эту карусель»,

— рассказала общественникам жительница Миасса Ирина.

При этом резиновое покрытие на площадке уже разорвано в некоторых местах. Буквы «Прометей», которые установлены перед сквером, облупились, часть оказалась повреждена.

По данным городской прокуратуры, мэрия обратилась в суд с иском к подрядчику ООО «Эксперт». Слушания назначены на 22 сентября 2022 года в Арбитражном суде Челябинской области. Власти намерены взыскать ущерб от некачественного выполнения условий муниципального контракта.

По словам прокурора Миасского городского округа Алексея Путилова, надзорное ведомство вновь организует проверку на месте сквера и даст уголовно-правовую оценку ситуации.