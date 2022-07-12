Мэрия Миасса будет судиться с подрядчиком из‑за сквера «Молодежный»

Ущерб от недоделок при благоустройстве оценили более чем в миллион рублей

Власти Миасса намерены через суд взыскать 1,169 млн рублей с ООО «Эксперт», которому было доверено благоустройство сквера «Молодежный». Мэрию не устраивает качество работ, а на претензии подрядчик не реагирует. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в администрации города.

Благоустройством сквера «Молодежный» в Миассе занимаются с 2019 года. Этот объект участвовал во всех значимых программах благоустройства, включая федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В этом году по программе инициативного бюджетирования в сквере будет создан мемориальный комплекс «Народу-победителю, народу-созидателю».

Недостатки в работе подрядчика обнаружились весной 2022 года. Проверка выявила нарушение технологии окраски арт-объекта «Прометей», недочеты в настиле резинового покрытия на детской игровой площадке, некачественно изготовленные (из неотшлифованных досок) сиденья в амфитеатре и т. д.

«В этот сквер неоднократно выезжал и глава города, и начальник управления ЖКХ. Разговаривали с подрядчиком, ставили сроки исправления недочетов. Что-то они делали, что-то нет. В итоге управление ЖКХ подготовило и направило подрядчику досудебную претензию, но тот все изложенные в ней доводы проигнорировал, работы не выполнил. В настоящее время мы готовим документы для обращения в суд», — сообщили ИА «Первое областное» в мэрии Миасса.

Напомним, что ранее вопросы к качеству благоустройства возникали у властей города Троицка. Администрация города расторгла контракт с АО «Авиапромстрой», которое занималось благоустройством парка культуры и отдыха им. Н. Д. Томина, из-за того, что организация дважды сорвала сроки сдачи объекта.