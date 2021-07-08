Жителям пострадавших после града домов мэрия Копейска выплатит компенсации

Распоряжение о материальной выплате подписал глава Копейска Андрей Фалейчик

Жители Копейска, чьи дома и другое имущество пострадали во время недавнего града, получат компенсации. Распоряжение об этом подписал глава Копейска Андрей Фалейчик. Материальная помощь будет разовой, ее размер составит пять тысяч рублей, сообщили в городской администрации.

На выплату компенсации могут рассчитывать жители частного сектора Копейска, чей дом в результате града и ливня пострадал и требует ремонта. При этом для восстановления садовых домиков и автомобилей материальная помощь не выплачивается.

«Для получения разовой помощи жителям с заявлением необходимо обратиться в управление социальной защиты населения администрации Копейского городского округа по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, 61 либо к руководителям территориальных отделов. При себе необходимо иметь копию паспорта заявителя; копию документа права собственности на дом; копию документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства в пострадавшем жилом доме», — уточнили в мэрии Копейска.

Пострадавшие есть не только в Копейске, но и в Кунашакском районе и в Челябинске. Град, прошедший 3 июля в регионе, был размером с перепелиное яйцо. У некоторых автомобилей стекла покрылись трещинами, пострадали и фасады домов.