Мэрия Копейска по требованию прокуратуры устранит нарушения при благоустройстве скверов

Подрядчик выполнил работы некачественно на трех общественных пространствах

В Копейске представители Общероссийского народного фронта выявили неудовлетворительное состояние объектов благоустройства сразу в нескольких общественных местах. Городская прокуратура проверила объекты вместе с членом ОНФ и представителями администрации Копейска, а также исполнение законодательства и привлекла к ответственности должностных лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В 2020 году подрядная организация ООО «УралДорСтрой» выполнила работы по благоустройству в сквере около монумента «Книга Памяти», сквере-стадионе в Горняцком жилом массиве около улицы Чернышевского и на территории около монумента в виде фонтана на площади Трудовой Славы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Спустя некоторое время представители ОНФ осмотрели объекты и отметили их неудовлетворительное состояние.

«Выездная прокурорская проверка показала, что часть нарушений на момент осмотра устранена. Однако до настоящего времени не восстановлены малые архитектурные формы детской площадки, деформированы либо отсутствуют секции чугунных заборов на площади Трудовой Славы, не устранены дефекты асфальтного покрытия тротуара в сквере-стадионе в Горняцком жилом массиве», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, городская прокуратура выяснила, что работы были приняты с нарушениями установленных сроков без начисления пени в отношении подрядчика.

По результатам проверки главе Копейска поручено устранить нарушения закона, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а также направлено заявление в суд о взыскании суммы пени с подрядчика.