Мэрия Копейска ответила на возбуждение дела по нарушениям при покупке детсада

В администрации готовы оказать содействие следствию

Накануне стало известно о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий при расходовании бюджетных средств, выделенных на покупку помещения для размещения детсада в Копейске. Произошедшее прокомментировали в местной администрации.

«Заключение КСП строится на разнице в количестве мест в приобретенном детском саду по договору купли-продажи и в заключении Роспотребнадзора. 12 октября 2020 года МДОУ „Детский сад № 14“ обратился в суд к управлению Роспортебнадзора по Челябинской области об оспаривании отказов по внесению изменений в заключение», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Также в сообщении говорится, что продавцу помещений ООО «КПД заказчик» направили претензию о возврате денежных средств в случае подтверждения данного факта.