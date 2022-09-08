Мэрия Копейска купила 444 квартиры для жителей аварийных домов

Ключи новоселы получат уже до конца года

До 1 декабря этого года в Копейске введут в эксплуатацию четыре многоэтажных дома, где 444 квартиры предназначены под переселение из аварийного жилья, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новые дома находятся по адресам: улица Борьбы, 61, Короленко, 10 и 10а, а также на улице Кожевникова, 51.

В Копейске активно расселяются дома, признанные аварийными в период с 2012 по 2016 год. Завершить эту работу планировали к 2025 году, однако, по словам представителей администрации, благодаря увеличению финансирования сроки удалось сократить на два года. Кроме того, до конца декабря будет полностью закрыта очередность по домам, признанными аварийными в 2016 году, и частично — в 2017 году.

На этот год для переселения копейчан выделено около миллиарда рублей. На эти деньги купили 444 благоустроенных квартиры общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В 2021 году финансирование составило 516 миллионов рублей и было куплено 310 квартир.

«Отметим, что все квартиры сдаются с чистовой отделкой, метраж — от 24 квадратных метров (студии) до 96 квадратных метров (пятикомнатные). По площади новое жилье равнозначно старым квартирам. Зачастую оно оказывается даже просторнее — в таком случае жильцам не приходится доплачивать за дополнительные “квадраты”, поскольку расходы несет бюджет», — пояснили в пресс-службе администрации Копейска.

Кроме того, ускоренная реализация программ не означает, что после 2023 года работа прекратится: администрация, по словам пресс-службы, намерена не просто продолжать, а наращивать темпы расселения.

Напомним, ранее в Челябинске полностью завершили расселение семи аварийных домов, еще по девяти домам работа продолжается. За восемь месяцев 2022 года в столице Южного Урала расселили 173 челябинцев. Старые дома разбирают.

