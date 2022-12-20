Мэрия Челябинска назвала самые ожидаемые горожанами проекты благоустройства в 2023 году

Победителей программы «Инициативное бюджетирование» объявят 28 декабря

Администрация Челябинска сегодня, 20 декабря, опубликовала результаты голосования по выбору проектов, которые будут реализованы в 2023 году по программе «Инициативное бюджетирование». В голосовании приняли участие почти 22 тысячи горожан, им на выбор было предложено 180 проектов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году голосование проходило по районному принципу. Самыми активными оказались жители Ленинского района. Больше всего голосов получил проект капитального ремонта спортплощадок в школах № 99 и № 108.

В Курчатовском районе большинство жителей проголосовало за создание сквера и экотропы в микрорайоне Парковом.

В Советском районе первое место занял проект создания «Уютного квартала» в границах улиц Цвиллинга, Плеханова, Свободы и Орджоникидзе.

В Тракторозаводском районе максимальное количество голосов набрал проект создания мест отдыха в Саду Победы.

В Металлургическом районе почти половина проголосовавших жителей высказались за капитальный ремонт спортивных площадок и освещения территории школы № 103.

В Калининском районе люди проголосовали за ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров и лестниц к социально значимым объектам.

В Центральном районе жители поддержали капитальный ремонт спортплощадок и благоустройство территорий школ № 148 и № 153.

По словам главы Челябинска Натальи Котовой, комиссия начнет рассматривать результаты голосования 21 декабря. Подведут итоги и назовут победителей через неделю, 28 декабря.