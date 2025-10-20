Мэрия Челябинска займется «управляйками», оставившими людей без отопления

Жители Калининского и Курчатовского районов на прошлой неделе сидели в холодных квартирах

У мэрии Челябинска есть вопросы к недобросовестным «управляйкам» по началу отопительного сезона. Речь идет о компаниях, обслуживающих дома в Калининском и Курчатовском районах, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на вице-мэра Александра Астахова.

Сейчас в Челябинске все соцучреждения и многоквартирные дома подключены к отоплению, но несколько домов на улицах Набережной, Каслинской и Комсомольском проспекте аварийно оставались без тепла. В Калининском районе «отличились» управляющие компании «ДЕЗ Калининского района» и «Мой дом Урал». Дома по адресам не старые, но сети оставляют желать лучшего — корреспонденты ИА «Первое областное» лично убедились в этом.

«Состояние внутридомовых сетей на этих адресах вызывает большое количество вопросов. Это показывает недобросовестное отношение УК. Такое ощущение, что они просто деньги собирают и не делают свою работу. Здесь нужно разбираться подробно и работать в том числе с прокуратурой», — отметил глава города Алексей Лошкин.

Также мэр поручил держать на контроле дома с нерабочими бойлерами и многоквартирники, которые раньше обслуживала компания УКИКО. Напомним, на прошлой неделе у нее ликвидировали лицензии.