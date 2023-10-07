Мэрия Челябинска заказала проект дороги по улице Клайна в микрорайоне Парковом

Ранее местные жители жаловались на отсутствие проезжей части

Администрация Челябинска разыскивает проектировщика, который подготовит проект дороги по улице Клайна в Парковом микрорайоне. Начальная стоимость работ — 10,8 миллиона рублей. Заявки принимаются до 16 октября, сообщается на сайте госзакупок.

Первым делом подрядчику предстоит исследовать местность и только после полученных результатов браться за проект. Предполагается, что на улице Клайна будут дорога, тротуар шириной не менее двух метров, велодорожка, освещение и озеленение. Также там планируют построить ливневую канализацию.

Победитель аукциона должен будет подготовить проект и провести его через Госэкспертизу до 20 августа 2024 года.

Напомним, ранее жители улицы Клайна обратились в прокуратуру с жалобами на плохие дороги. От мэрии Челябинска потребовали обустроить проезжую часть должным образом. Но оказалось, дорога не относится к имуществу города и даже не включена в улично-дорожную сеть. В мэрии было принято решение изъять у компании «Согласие» земли, чтобы построить дорогу к домам.