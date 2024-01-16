Зал бокса «Урал» спортшколы «Алмаз» был приобретен у собственника в муниципальную собственность. Помещение выкупили за 16,9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
«С 2012 года школа арендовала здание по улице 40 лет Октября, 21, но в конце прошлого года собственник принял решение его продать», — отметили в администрации.
Общая площадь здания — 483,9 кв. м. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем. Тренировки проводят четыре квалифицированных тренера. В зале тренируются около 150 спортсменов
Добавим, что в прошлом году в новом сквере у спортшколы «Алмаз» в Тракторозаводском районе прошел большой спортивный праздник — «День бокса Южного Урала». Посетили событие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент международной ассоциации бокса (IBA), президент Федерации бокса России Умар Кремлев.
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