Зал бокса «Урал» спортшколы «Алмаз» был приобретен у собственника в муниципальную собственность. Помещение выкупили за 16,9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 2012 года школа арендовала здание по улице 40 лет Октября, 21, но в конце прошлого года собственник принял решение его продать», — отметили в администрации.
Общая площадь здания — 483,9 кв. м. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем. Тренировки проводят четыре квалифицированных тренера. В зале тренируются около 150 спортсменов

Добавим, что в прошлом году в новом сквере у спортшколы «Алмаз» в Тракторозаводском районе прошел большой спортивный праздник — «День бокса Южного Урала». Посетили событие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент международной ассоциации бокса (IBA), президент Федерации бокса России Умар Кремлев.