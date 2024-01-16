Мэрия Челябинска выкупила спортивный зал для боксеров за 16,9 миллионов рублей

В школе «Алмаз» тренируются около 150 спортсменов

«С 2012 года школа арендовала здание по улице 40 лет Октября, 21, но в конце прошлого года собственник принял решение его продать»,

— отметили в администрации.