Мэрия Челябинска готовит к приватизации заброшенную больницу, где произошел пожар

Такое решение позволит снести или законсервировать объект

Администрация Челябинска готовит к приватизации заброшенное здание бывшей больницы на улице Трудовой. Об этом в понедельник, 23 мая, в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Готовятся соответствующие документы. Проводятся мероприятия по охране этого объекта, потому что количество вызовов на него увеличилось. В связи с пожаром, который недавно произошел на этой территории, подано заявление в полицию», — прокомментировала Надежда Рыльская.

Подробности о планах мэрии на объект редакция запросила у пресс-службы администрации Челябинска.

Напомним, пожар в здании бывшей детской городской клинической больницы на улице Трудовой произошел 12 мая. На территории заброшенного объекта горел мусор.