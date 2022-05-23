Администрация Челябинска готовит к приватизации заброшенное здание бывшей больницы на улице Трудовой. Об этом в понедельник, 23 мая, в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.
«Готовятся соответствующие документы. Проводятся мероприятия по охране этого объекта, потому что количество вызовов на него увеличилось. В связи с пожаром, который недавно произошел на этой территории, подано заявление в полицию», — прокомментировала Надежда Рыльская.
Подробности о планах мэрии на объект редакция запросила у пресс-службы администрации Челябинска.
Напомним, пожар в здании бывшей детской городской клинической больницы на улице Трудовой произошел 12 мая. На территории заброшенного объекта горел мусор.