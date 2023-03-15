В Челябинске расторгли контракт с перевозчиком автобусного маршрута № 33

С 15 марта на линии работает другая компания

В Челябинске расторгнут государственный контракт с компанией «Сатурн», которая обслуживала автобусный маршрут № 33 «Фатеевка — Парк Гагарина». Причиной стало неоднократное нарушение расписания, сообщает ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«Контракт с прежним перевозчиком ООО „Сатурн“ расторгается из-за неоднократных нарушений условий контракта: систематические нарушения расписания, выпуск на линию транспортных средств не в полном объеме»,

— сказано в сообщении.

С 15 марта по маршруту работает другой перевозчик — ООО «Челябгортранс».

График движения машин по маршруту остался прежним.Напомним, по итогам января 2023 года автобус № 33 попал в топ-5 проблемных маршрутов Челябинска. Проверка показала, что перевозчик выполнил менее 30% запланированных рейсов. Кроме того, в черном списке за январь оказался автобус № 48, который также обслуживает ООО «Сатурн». На этом маршруте перевозчик выполнил только 66% рейсов.Если перевозчик не выполняет часть рейсов, ему грозят штрафные санкции. При вопиющем нарушении правил с ним разрывается госконтракт.