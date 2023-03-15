С 15 марта по маршруту работает другой перевозчик — ООО «Челябгортранс».
«Контракт с прежним перевозчиком ООО „Сатурн“ расторгается из-за неоднократных нарушений условий контракта: систематические нарушения расписания, выпуск на линию транспортных средств не в полном объеме», — сказано в сообщении.
График движения машин по маршруту остался прежним.
Напомним, по итогам января 2023 года автобус № 33 попал в топ-5 проблемных маршрутов Челябинска. Проверка показала, что перевозчик выполнил менее 30% запланированных рейсов. Кроме того, в черном списке за январь оказался автобус № 48, который также обслуживает ООО «Сатурн». На этом маршруте перевозчик выполнил только 66% рейсов.
Если перевозчик не выполняет часть рейсов, ему грозят штрафные санкции. При вопиющем нарушении правил с ним разрывается госконтракт.