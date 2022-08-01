Мэрия Челябинска просит молодоженов прекратить праздничный вандализм на набережной

Горожан предупредили, что свадебные замки будут срезать

В Челябинске молодожены начали вешать замки с цепями на ограждении новой набережной реки Миасс. Парочек попросили воздержаться от порчи перил и предупредили, что свадебную атрибутику будут срезать. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске есть другие места, где можно разместить подобный замок, — „Сфера любви“ и мостик в ЦПКиО им. Гагарина», — добавили в мэрии.

Напомним, администрация города написала заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности вандалов, испортивших подземный переход на площади Революции.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске вандалы разбили стекло нового остановочного павильона «Театр ЧТЗ» на проспекте Ленина. Инциденты, связанные с граффити на стенах, зафиксировали в парке им. Гагарина, а также на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта.

Глава города Наталья Котова предложила главам районов определить места, где горожане смогут рисовать. Причиной стали участившиеся случаи вандализма.