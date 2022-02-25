Мэрия Челябинска прокомментировала ситуацию с ветхим общежитием на улице Мира

Жильцов не станут расселять за счет городского бюджета

В Челябинске ветхое общежитие на улице Мира, где люди жалуются на невыносимые условия проживания, не признано аварийным. Об этом на запрос ИА «Первое областное» сообщила замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. Жителям старой пятиэтажки самим необходимо провести собрание собственников и провести экспертизу состояния здания. Только после этого дом сможет попасть в программу расселения.

«Данный многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу, в том числе жилые помещения в нем, непригодными для проживания в установленном порядке не признаны», — говорится в тексте ответа.









Таким образом, дома нет в программе переселения из аварийного жилья и у мэрии нет основания предоставлять его жильцам другое жилье. Выходом для собственников квартир, добивающихся переселения, может стать общедомовое собрание и оплата экспертизы. Если специалисты в этом случае решат, что дом аварийный, дом войдет в программу расселения.

Напомним, ранее областная прокуратура поручила проверить информацию и оценить бездействие лиц, ответственных за безопасность жильцов.



Корреспондент редакции побывал в общежитии на Мира и подготовил репортаж. В здании проблемы с коммуникациями, жильцы жалуются на плесень в квартирах, на отсутствие управляющей компании.

В похожей ситуации оказались жители разваливающегося дома на улице Лизы Чайкиной. Тогда эксперты аварийный статус подтвердили и заключили, что дом ремонтировать не имеет смысла — он подлежит сносу.

ИА «Первое областное» попыталось разобраться, что делать со старыми домами, если даже жильцы не считают их своим имуществом, которое нужно содержать в порядке.

