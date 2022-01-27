Мэрия Челябинска приняла на баланс проблемные дороги военного городка

Наталья Котова проинспектировала переданные объекты

Дороги ЧВААКУШа перешли в ведение челябинского комитета дорожного хозяйства. Сегодня, 27 января, глава администрации Челябинска Наталья Котова проинспектировала переданные объекты: ул. героя России Молодова и ул. Бурденюка — главные улицы поселка.





С 2010 года администрация Челябинска вела переговоры с Министерством обороны о передаче поселка ЧВААКУШ в ведение города. Постепенно в муниципальное владение отходили земельные участки, сети тепло- и водоснабжения, но дороги оставались у Минобороны. Жители жаловались на отсутствие освещения и обледенелые тротуары. Челябинская администрация договаривалась с коммерческими организациями о, фактически, благотворительном обслуживании неподконтрольных территорий.





17 ноября 2021 года состоялось заседание суда и дороги перешли в муниципальную собственность. Затем следовало разрешение юридических условностей.

«Посмотрела, есть над чем работать, пока будем работать силами нашего муниципального учреждения “ГеоЦентр”. Также нужно работать управляющей компании, однозначно. Мы сейчас посмотрели, что и во дворовым территориям, и прилегающим территориям, которые не входят в сеть улично-дорожную, нужно уделить внимание», — сказала Наталья Котова.





Глава Челябинска отметила, что территорию поселка этой зимой будут только содержать, а уже весной начнутся обследования, составление смет и определение фронта работ.