Мэрия Челябинска приглашает организации украсить город к Новому году

Управление благоустройства администрации города организовало соответствующий конкурс.

В Челябинске начинается активная подготовка к новогодним праздникам. Через две недели на улицах города появятся ёлочные базары, и уже совсем скоро подрядчики начнут монтировать яркие креативные световые объекты. Кроме того, в городе проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление. Подробнее рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Готовим город в Новому году: делаем городки, иллюминацию, праздничные украшения. Также напоминаю, что в Челябинске проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление. Принять участие могут различные городские организации, предприятия и учреждения»,— сказала Наталья Котова во время аппаратного совещания.

По данным Управления благоустройства администрации Челябинска, конкурсные материалы необходимо предоставить до 10 января 2021 года по электронной почте blago@cheladmin.ru с указанием темы письма «Конкурс» или лично в управление, расположенное по улице Энтузиастов, 26-б, кабинет 301. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (351) 277-85-12. Подробности участия в конкурсе можно узнать здесь.