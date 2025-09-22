Мэрия Челябинска показала, как строится новая школа в Парковом на 1100 мест

Учебное заведение примет детей уже в 2026 году

В Челябинске продолжается строительство новой школы на 1100 учеников в микрорайоне № 57 Паркового. Подрядчик уже завершил возведение наружных стен, внутренних перегородок на всех трех этажах, а также монтаж лестничных пролетов и вентиляционных шахт, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас идут работы по утеплению кровли и фасадов, подключаются инженерные сети. Почти все оконные блоки уже установлены. В школе, кстати, запланировано витражное остекление.

Комплекс будет состоять из трех взаимосвязанных учебных корпусов с двумя внутренними дворами. Для школьников предусмотрены кабинеты и лаборатории, просторная столовая, спортивный и актовый залы, библиотека, а также зоны отдыха.

Объект строится по нацпроекту «Молодежь и дети». Ввод школы намечен намечен на 2026 год.