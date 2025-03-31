Мэрия Челябинска перестала принимать анонимные сообщения на почту

Теперь подать жалобу можно через платформу обратной связи или «Госуслуги»

Администрация Челябинска перестала принимать анонимные сообщения на электронную почту. Теперь пожаловаться или обратиться в мэрию можно через «Госуслуги», интернет-приемную, по телефону или письменно, сообщили на аппаратном совещании.

Прием электронных обращений граждан отныне будет осуществляться через системы, позволяющие подтвердить личность заявителя.

«У нас остается сервис госуслуг, через который можно подать обращение в адрес любого госоргана, хоть муниципального, хоть регионального, хоть федерального, и получить ответ в соответствующие сроки. Кроме того, есть соцсети, которые я регулярно просматриваю», — отметил мэр Алексей Лошкин.

Глава города добавил, что ведомствам поставлена задача оперативно реагировать, давать обратную связь и отрабатывать обращения.