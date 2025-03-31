Администрация Челябинска перестала принимать анонимные сообщения на электронную почту. Теперь пожаловаться или обратиться в мэрию можно через «Госуслуги», интернет-приемную, по телефону или письменно, сообщили на аппаратном совещании.
Прием электронных обращений граждан отныне будет осуществляться через системы, позволяющие подтвердить личность заявителя.
«У нас остается сервис госуслуг, через который можно подать обращение в адрес любого госоргана, хоть муниципального, хоть регионального, хоть федерального, и получить ответ в соответствующие сроки. Кроме того, есть соцсети, которые я регулярно просматриваю», — отметил мэр Алексей Лошкин.
Глава города добавил, что ведомствам поставлена задача оперативно реагировать, давать обратную связь и отрабатывать обращения.