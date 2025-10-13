Мэрия Челябинска ответила на вопрос о холодных батареях в домах на Набережной

К 15 октября в городе подключено 100% многоквартирников, теперь по домам точечно устраняют проблемы управляющие компании



Жильцы домов 16, 18, 20 на улице Набережной в Челябинске попросили редакцию 1obl.ru помочь с решением вопроса холодных батарей.

«В наших квартирах до сих пор нет отопления. Управляющая компания не дает никаких ответов по срокам запуска тепла в квартиры и причинам его отсутствия. На улице уже минусовая температура. В квартирах холодно и очень высокая влажность, на стенах появилось огромное количество плесени», — написали жители.

Они направили обращения везде, куда только можно. Ситуацией заинтересовались в следственном комитете.

В администрации Челябинска проблемой занимались в выходные. И к ночи воскресенья восстановили подачу тепла в дома.

«Здесь единый бойлер. Сегодня ночью включили отопление в 20-м доме. Должно сегодня дойти. Возможно завоздушивание сети», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

Замглавы Калининского района Алексей Аксенов на аппаратном совещании подтвердил, что есть проблемы с воздушными пробками в системе отопления. Сегодня-завтра бригады будут проходить по квартирам и спускать воздух.