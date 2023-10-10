Мэрия Челябинска отчиталась о запуске тепла во все дома города

Однако батареи в некоторых зданиях все еще холодные

Во все многоквартирные дома жилого фонда Челябинска подали теплоноситель. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Однако не все управляющие компании успевают запустить отопление. На данный момент в некоторых домах батареи до сих пор холодные.

В пресс-службе мэрии отметили, что отключение отопления и горячей воды действительно есть.

«По состоянию на 6:00 10 октября от отопления и/или ГВС отключено 172 дома во всех районах города», — сообщили в мэрии.

Причиной тому стали разные факторы:

— аварийные ремонтные работы. 37 домов отключены АО «УСТЭК», еще 37 — МУП «ЧКТС»;

— 16 домов готовы к подключению, но не подключены АО «УСТЭК»;

— переключение жителей 38 домов от старого водопровода к новому после капитального ремонта;

— аварийные отключения частных котельных.

«Все отключения находятся на контроле администрации города, подключение домов ведется в максимально короткие сроки», — заверили в мэрии.