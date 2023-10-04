Мэрия Челябинска отчиталась о подключении домов к отоплению

Горячей воды сейчас нет в двух десятках домов

В областном центре горячее водоснабжение отсутствует в 22 многоквартирных домах. Это связано с повреждениями на тепловых сетях, а еще в одном доме устанавливают тепловой счетчик. Накануне в городе официально стартовал отопительный сезон, поэтому в мэрии рассказали о ходе подключения жилого фонда к теплу.

«Запуск теплоснабжения в городе идет в плановом порядке по графику. Совместная работа теплоснабжающих и управляющих организаций по подключению домов продолжается. Пуск отопления во все дома займет 5—7 дней», — сообщили в администрации Челябинска.

Что касается отключений горячей воды, то в 18 домах ГВС отсутствует из-за аварии на сетях, которые находятся на балансе «УСТЭК-Челябинск». По этой же причине нет горячей воды еще в четырех домах. Накануне МУП «ЧКТС» должно было завершить работы на улице 250 лет Челябинску, где без ГВС остались два дома — № 14 и 16а. Еще в одном доме по улице Руставели устанавливают прибор учета тепла.

К тому же вчера появилось сообщение о том, что на городских сетях якобы зафиксировали аж 235 повреждений труб. Эту информацию мэрия опровергает, она не соответствует действительности.

Сезон подачи тепла в жилье решили начать в связи с тем, что в минувшие выходные столбик термометра опускался ниже +8 градусов по Цельсию. Коммунальщики будут постепенно нагревать теплоноситель, поскольку днем погода еще довольно теплая. Кстати, челябинцам в общей сложности вернули восемь миллионов рублей, которые они заплатили за горячую воду при ее отсутствии во время работ на сетях.

Добавим, что со следующего понедельника, 9 октября, отопительный сезон начинается в Магнитогорске. С сегодняшнего дня тепло подают во все социальные учреждения города.