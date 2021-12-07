Мэрия Челябинска определила бесплатные участки под строительство жилья для многодетных семей

Землю выделят в поселке Новосинеглазово

В Челябинске администрация выделила бесплатные земельные участки для предоставления гражданам под строительство домов в 2022 году. Девять наделов по 6 соток будут распределены в поселке Новосинеглазово. Распоряжение об этом появилось на сайте администрации.

По закону бесплатную землю под строительство дома в Челябинской области выделяют военнослужащим, многодетным и молодым семьям. Так, например, в Магнитогорске на 2022 год выделено 110 бесплатных участков от 6 до 13 соток для строительства индивидуального жилья. Документы и цифры сравнили корреспонденты ИА «Первое областное».

Ранее мэрия Челябинска выделяла участки в микрорайоне Чурилово и поселке Северный. В этом году девять наделов по 6 соток определили в поселке Новосинеглазово по улице Чапаева. Соответствующий документ появился на сайте администрации города. Также мэрия утвердила перечень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам и не востребованных в течение одного года. В документе — список из шести участков в разных районах города.

В Магнитогорске, по открытым сведениям с сайта администрации, военным с 2011 года было предоставлено 25 участков. А всего за десять лет в городе обеспечили наделами 809 семей. Только в 2022 году, по сведениям сайта мэрии, в Магнитогорске выделено 110 земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам для строительства индивидуального жилья. Площадь участков разнится от 6 до 13 соток.

В Миассе, по данным сайта администрации городского округа, в 2022 году выделено семь участков. Столько же было выделено в Троицке на 2021 год.