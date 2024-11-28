Мэрия Челябинска окажет содействие волонтерам, которые хотят помогать фронту

Глава города Алексей Лошкин собрал активистов, которые обращались к нему в соцсетях

Мэр Челябинска Алексей Лошкин провел встречу с жителями города, которые обращались к нему в соцсетях с просьбами о содействии в оптимизации процесса оказания помощи бойцам в Донбассе, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«У Айнур Рыспековой в зоне СВО находятся муж, сын и брат. Айнур Алшиновна активно занимается волонтерской деятельностью, регулярно отвозит гуманитарные грузы на передовую. У Гульназ Нажметдиновой в специальной военной операции участвует муж. Она тоже активно занимается сбором помощи для бойцов. Просьбы разные, но объединяет их одно — желание помогать», — отмечает градоначальник.

Во встрече принял участие председатель общества инвалидов Металлургического района Владимир Корнев, который поделился своими идеями оказания помощи вернувшимся домой участникам СВО.

«Поговорили максимально откровенно. Обсудили варианты поддержки волонтеров и бойцов. И от себя лично, и от муниципалитета будем оказывать всяческое содействие», — отметил Алексей Лошкин.

Он отметил, что в данную работу уже активно включился его новый помощник, ветеран боевых действий в Донбассе Владимир Забегаев.