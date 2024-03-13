Мэрия Челябинска направила в ГЖИ 40 дел о плохой очистке кровель от снега и наледи

В городе продолжаются проверки исполнения управляющими компаниями обязательств

С прошлой недели администрация Челябинска проверяет, исполняют ли управляющие компании свои обязанности по очистке кровель от снега и наледи. В ходе рейдов выяснилось, что некоторые УК игнорируют эту работу. В результате в Госжилинспекцию направлены материалы по более чем 40 нарушениям, сообщили в пресс-службе администрации.

«В ближайшее время в Челябинске ожидается потепление, поэтому управляющие компании должны усилить работу по уборке кровель от снега, наледи и сосулек, а также ликвидации гололеда на тротуарах. Материалы в отношении нерадивых обслуживающих компаний направлены в Государственную жилищную инспекцию для принятия мер реагирования», — уточнили в мэрии.

Проверки проводят в том числе по жалобам горожан. В ближайшее время они будут продолжены.