Мэрия Челябинска дополнительно закупит тракторы для уборки города

Спецтехника будет очищать дворы

В Челябинске для уборки улиц закупят дополнительную партию тракторов. Как сообщил на аппаратном совещании мэр Алексей Лошкин, сегодня размещены аукционы на приобретение тракторов среднего класса и порядка десяти тракторов малой механизации.

Всю технику передадут непосредственно в районы для уборки внутриквартальных проездов и подъездов к контейнерным площадкам.

Напомним, с 10 декабря в городе ожидаются снегопады. Как сообщил вице-мэр Андрей Ксензов, дорожные службы готовятся к очистке дорог и тротуаров от снега. Уже сегодня с главами районов и подрядными организациями провели проверку на подготовку выхода на улицы доптехники.