Мэрия Челябинска будет бороться с торговцами на набережной

Алексей Лошкин потребовал навести порядок

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал навести порядок на пешеходной набережной. Проблема в том, что лавочки облюбовали уличные торговцы. Предлагают буквально все — от значков и сладкой ваты до фотосессий с совами. Как будут бороться с торгашами, рассказали на аппаратном совещании.



Речь идет о пешеходной набережной на участке от исторического музея до Сада камней. В скором времени за порядком на набережной, в том числе за импровизированными ларьками, будут следить охранники ЧОПа.



Также на аппаратном совещании сообщили, что в центре города, на участке от филармонии до цирка, будут установлены урны. Глава Калининского района подтвердил, что вопрос уже в работе.