Мэр Трехгорного установил мемориал медикам на собственные средства

Памятный камень посвящен подвигу врачей в борьбе с коронавирусом

В Трехгорном глава Евгений Сычев установил памятный камень на территории медико-санитарной части № 72, посвятив его ветеранам и сотрудникам городского здравоохранения. Мемориал был изготовлен на личные средства мэра. Таким образом Евгений Сычев выразил свою благодарность медикам за профессионализм и трудовой подвиг в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Евгений Сычев взял на себя не только установку, но и благоустройство клумбы вокруг мемориала. «С благодарностью за труд по спасению человеческих жизней», — выгравировано на таблице памятного камня. У мемориала планируется проводить памятные и торжественные мероприятия.

«В последний год мне пришлось не понаслышке познакомиться с работой наших медиков. Захотелось выразить глубокое уважение к их непростому труду. В нашей медсанчасти работает сплоченный коллектив медиков, и все они — добрые и отзывчивые люди и настоящие профессионалы своего дела», — отметил Евгений Сычев.

Однако не все горожане оценили старания главы. В соцсетях жители сравнили памятный камень с надгробием.