Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева покинула свой пост досрочно

Она займет должность председателя городского собрания депутатов

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева досрочно покинула свою должность. Решение о прекращении ее полномочий приняли депутаты горсобрания. Сообщается также, что она станет председателем Собрания депутатов Кыштыма.

Полномочия Людмилы Шеболаевой прекращены с сегодняшнего дня, 18 сентября 2025 года. Она занимала пост главы Кыштыма с 2010 года. Ее полномочия истекали в ноябре этого года.

По итогам сентябрьских выборов 2025 года Людмила Шеболаева получила мандат в городского собрания депутатов, где она займет пост председателя.