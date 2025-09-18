Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева досрочно покинула свою должность. Решение о прекращении ее полномочий приняли депутаты горсобрания. Сообщается также, что она станет председателем Собрания депутатов Кыштыма.
Полномочия Людмилы Шеболаевой прекращены с сегодняшнего дня, 18 сентября 2025 года. Она занимала пост главы Кыштыма с 2010 года. Ее полномочия истекали в ноябре этого года.
По итогам сентябрьских выборов 2025 года Людмила Шеболаева получила мандат в городского собрания депутатов, где она займет пост председателя.