Мэр Челябинска взял на личный контроль ремонт канализации в Ленинском районе

Реконструкцию этого участка включили в план работ на 2025 год

Мэр Алексей Лошкин после прямой линии губернатора взял на личный контроль ситуацию с канализацией по адресу Агалакова, 41 в Ленинском районе. О промежуточных результатах глава города написал в своем телеграм-канале.

«На прямую линию губернатора поступило обращение от жителей дома 41 по улице Агалакова. Они попросили заменить изношенный участок сетей водоотведения от их дома до основного коллектора», — написал Алексей Лошкин.

Глава города сообщил, что вечером того же дня это место было проверено бригадой, колодцы работают штатно. Сегодня начальник управления ЖКХ вместе с техническими службами МУП «ПОВВ» обследовал территорию. Реконструкция этого участка будет включена в план работ на будущий год.

«Учитывая, что диаметр трубы там небольшой — 200 мм, а протяженность порядка 70 метров, справимся быстро. Пока же выполним гидродинамическую промывку сетей, чтобы жители не испытывали неудобств», — сообщил мэр.