Мэр Челябинска: «Тротуары должны быть в порядке, без гололеда»

Алексей Лошкин сказал, что лично следит за уборкой улиц и работой дорожников

В переходный осенне-зимний период гололедица становится большой проблемой. На встрече с журналистами 21 ноября глава Челябинска сообщил, что лично следит за уборкой улиц и работой дорожников.

«Сам хожу пешком, вижу все. Нет такого количества дворников, чтобы все вычистить. Но у нас есть чат специальный, я слежу за работой всех дорожников круглосуточно. Когда я вижу какую-то информацию по неблагоприятным ситуациям, я даю соответствующие распоряжения», — подчеркнул Алексей Лошкин.

Также градоначальник рассказал, что лично следит и за очисткой проезжей части. Он надеется, что опыт прошлого года будет учтен.

«Мне самому неприятно, когда я утром еду на работу и стою в пробке из-за того, что у нас что-то пошло не так с уборкой дорог от снега и наледи», — сказал он.