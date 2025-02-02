Мэр Челябинска сопроводил колонну с гумпомощью для бойцов СВО

Военнослужащим отправили беспилотники, медикаменты и предметы быта

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Глава Челябинска Алексей Лошкин вместе с секретарем Челябинской епархии Игорем Шестаковым сопроводили гуманитарную миссию для бойцов СВО. Как рассказал мэр в своем телеграм-канале, в этот раз бойцам отправили средства связи, беспилотники, медикаменты, детские рисунки, иконы и многое другое.

«Добрались до Курской земли, сопровождаем гуманитарную миссию нашим бойцам в зону проведения спецоперации. Ребята, среди которых много и наших земляков, очень ждут эту помощь. Уверен, что мы все задачи выполним, и победа будет за нами»,— сказал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

Но гумпомощь получат не только бойцы, находящиеся в Курске: необходимые вещи и средства связи доставят и в Белгород.

Глава города также поблагодарил жителей Челябинска, благодаря усилиям которых, по его словам, и состоялась эта отправка.