Глава Челябинска Алексей Лошкин вместе с секретарем Челябинской епархии Игорем Шестаковым сопроводили гуманитарную миссию для бойцов СВО. Как рассказал мэр в своем телеграм-канале, в этот раз бойцам отправили средства связи, беспилотники, медикаменты, детские рисунки, иконы и многое другое.
«Добрались до Курской земли, сопровождаем гуманитарную миссию нашим бойцам в зону проведения спецоперации. Ребята, среди которых много и наших земляков, очень ждут эту помощь. Уверен, что мы все задачи выполним, и победа будет за нами»,— сказал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.
Но гумпомощь получат не только бойцы, находящиеся в Курске: необходимые вещи и средства связи доставят и в Белгород.
Глава города также поблагодарил жителей Челябинска, благодаря усилиям которых, по его словам, и состоялась эта отправка.