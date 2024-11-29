Мэр Челябинска рассказал о борьбе за чистоту и выступил с обращением к горожанам

«Нам не обойтись без содействия жителей города»

В Челябинске начали устанавливать таблички с графиком вывоза мусора, чтобы автовладельцы понимали, в какие часы нельзя оставлять машины возле баков. Об этом глава города Алексей Лошкин написал в своем телеграм-канале.

Он также обозначил, какие еще меры принимаются в борьбе за чистоту контейнерных площадок:

«Срезаем самовольно установленные жителями столбики, тросы и т. д., поскольку они мешают мусоровозам маневрировать. Устанавливаем бетонные полусферы, препятствующие парковке легковых машин, монтируем видеонаблюдение».

Тем не менее пока жалоб на засыпанные мусором контейнерные площадки градоначальнику поступает немало.

«Конечно, мы реагируем на каждое обращение, требуем от регоператора по вывозу мусора качественной работы. Однако мусоровозам часто мешают припаркованные возле контейнеров машины. И даже один автомобиль, оставленный у контейнерной площадки, может привести к последствиям в виде завалов, неприятного запаха или появления грызунов», — добавил Алексей Лошкин.

Он призвал челябинцев проявлять сознательность и «вместе поддерживать чистоту в любимом городе».