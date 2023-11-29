Мэр Челябинска предложила главе Минстроя РФ цифровизировать инвестиционно-строительную отрасль

Наталья Котова рассказала о необходимости единого окна

Глава Челябинска Наталья Котова сообщила о необходимости запуска единого окна для техприсоединений и ресурса для субъектов строительной отрасли. Наталья Котова подняла вопросы во время «Прямого разговора» с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ирек Файзуллин встретился со ста главами муниципалитетов, которые презентовали ему проекты по решению вопросов в сфере строительства и ЖКХ.

Наталья Котова представила итоговый доклад, в котором предложила оптимизацию инвестиционно-строительного цикла объектов капитального строительства. Так, например, необходима разработка специального программного обеспечения. При этом важно готовить и кадры, которые могли бы работать с ним. Наталья Котова считает, что необходимо создать Единый цифровой ресурс, автоматизировать процессы строительной отрасли, Единое окно для технологического присоединения.

«Все это в конечном итоге сократит сроки инвестиционно-строительного цикла, снизит экономические затраты, устранит административные барьеры. Появится единый подход к толкованию норм и требований, что значительно повысит качество возводимых объектов и создаст благоприятные условия для цифровизации строительной отрасли», — отметила Наталья Котова.