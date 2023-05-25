Мэр Челябинска предлагает запретить движение на самокатах по Кировке

И на велосипедах тоже

В пешеходных зонах в центре Челябинска могут запретить кататься на самокатах и велосипедах. Речь идет о Кировке и набережной реки Миасс. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города. Такое поручение дала глава Челябинска Наталья Котова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с началом теплого времени года в администрацию поступает большое количество жалоб. Горожане пишут, что самокатчики и велосипедисты создают угрозу пешеходам, когда передвигаются по пешеходным улицам.

На комиссии специалисты рассмотрят поступившие обращения. Предварительно планируется полностью запретить передвижение по Кировке и набережной на участках от Красной до Кирова и от Кирова до Свободы. Для предупреждения на основных входах будут установлены запрещающие знаки 3.9 и 3.35.

Напомним, в Челябинске в 2021 году уже были изменены правила движения для самокатов: скорость на пешеходных зонах ограничивается до 10 километров в час.



