Мэр Челябинска потребовала от подрядчиков тщательнее убирать мусор в городе

Некоторые улицы убраны лишь наполовину

Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна уборкой в городе и потребовала от подрядчиков тщательнее собирать мусор с проезжей части, прилегающих к ней газонов и карманов. Соответствующее поручение она дала 25 апреля на аппаратном совещании.

«Я за выходные объехала весь город. Видно, что подрядчики работали, но работы еще очень много. Бумажки, целлофан, какие-то пакеты, бутылки. Нельзя сказать, что идет сплошная неубранная территория, наверняка убирали. Либо это новое, либо ветер надул. Поэтому вопросы есть ко всем подрядчикам»,— сказала Наталья Котова.

В каждом районе мэр назвала по несколько улиц, которые остаются неубранными. Причем в некоторых случаях, по ее словам, одна сторона прибрана, а на другой остается мусор и прошлогодняя листва. На некоторых улицах уборка началась, но еще не закончилась.

«Убирать территорию нужно тщательно, чтобы после уборки дорожников мы не просили жителей города и организации выходить на повторную уборку. У дорожников все это прописано в контрактах»,— добавила Наталья Котова.

Мэр поручила главам районов и заместителю по дорожному хозяйству и транспорту контролировать работу подрядчиков и качество уборки улично-дорожной сети.