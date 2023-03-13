Мэр Челябинска поручила продолжить ежедневную борьбу с сосульками на крышах

Горожан призывают сообщать о нависающей сверху наледи

Глава Челябинска Наталья Котова поручила в ежедневном режиме следить в городе за наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Данную задачу градоначальница поставила во время аппаратного совещания в мэрии в понедельник, 13 марта. В регионе на прошлой неделе произошли сразу два случая падения ледяных глыб на детей, причем один из них привел к гибели ребенка. Губернатор Алексей Текслер поручил немедленно обследовать кровли зданий.

«По козырькам мы говорили, чтобы полностью все проверили, поскольку были трагические случаи, и Алексей Леонидович обращал внимание. Каждый день мониторить территорию города: там, где нужна наша помощь, — включаемся», — обозначила Наталья Котова.

Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов рассказал, что на данный момент усилена работа с управляющими компаниями по удалению наледи на кровле многоквартирных домов. Также он призвал жителей города сообщать об опасных участках образования наледи по единому номеру 112, через диспетчерскую службу управления ЖКХ Челябинска или через свою управляющую компанию. Все обращения незамедлительно отработают.

«Пусть управляющие компании самостоятельно пройдут по многоквартирным домам, не ждите обращений. Главам районов аналогичное поручение по коммерческим объектам. Человек зачастую не поднимает голову, когда идет, поэтому лучше самостоятельно провести ревизию», — отметила глава города.

В прошлую пятницу, 10 марта, в селе Фершампенуаз на 12-летнего мальчика рухнула ледяная глыба, которая образовалась на кровле местного спорткомплекса. Ребенок получил смертельные травмы, а следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В этот же день аналогичный случай произошел в Магнитогорске. К счастью, мальчик выжил и получил необходимую помощь.

Губернатор Алексей Текслер поручил провести по этим случаям служебные проверки, а также проверить все крыши многоквартирных домов и соцобъектов. Кроме того, глава региона предупредил, что во второй раз предупреждать ответственных не станет — сразу «полетят головы».