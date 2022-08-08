Мэр Челябинска поручила прочистить все ливневки до начала осени

Отдельные улицы продолжает затапливать во время дождей

Глава Челябинска Наталья Котова поручила прочистить все ливневки в городе до конца лета. Такое задание мэр дала своим подчиненным сегодня, 8 августа, на аппаратном совещании.

«Продолжают поступать обращения по неработающим ливневкам по улице Каслинской, проспекту Победы, Комсомольскому проспекту, улице Гагарина, где остановка „Дом обуви“. Обратите внимание. Я знаю, что у вас есть логистика, по которой вы ремонтируете ливневки. Впереди осень, будут дожди, поэтому наша с вами задача — в августе это все закончить», — поручила Наталья Котова.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов ответил, что все работы будут выполнены в обозначенный срок.

С начала 2022 года в Челябинске насчитывалось 23 участка постоянного подтопления, к середине июля 11 устранили. Остались сложные места, где необходимо будет дополнительно обустраивать ливневую канализацию и дождеприемники. Эту работу собираются выполнить до июля 2023 года.

В течение 2022 года власти города разработают электронную карту ливневой канализации. В схему внесут не только действующие сети, но и планируемые до 2033 года.