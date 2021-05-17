Наталья Котова объявила войну открытым люкам и провалам на дорогах Челябинска

Мэр города поручила замам и главам районов навести порядок на улицах и установить ограждения

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям обратить внимание на открытые люки и колодцы и принять необходимые меры. Также мэр потребовала надлежащим образом огораживать места провалов асфальта на дорогах. Об этом было сказано сегодня, 17 мая, на аппаратном совещании.

«Есть места, где открыты люки, либо они отсутствуют вообще, и колодцы. Обратите внимание. Вот конкретно говорю: Дегтярева, 91. Затем, там, где возникают места провалов на дорогах, например, тот же Свердловский проспект, 63, где вчера образовался провал, обязательно огораживать надлежащим образом, чтобы водители видели»,— поручила мэр.

Напомним, накануне, 16 мая, на Свердловском проспекте на дороге произошел провал асфальта. На месте специалисты оперативно провели совещание, нашли собственника сетей и поручили устранить проблему как можно скорее.

После нашумевшего провала грунта на улице Куйбышева, последствия которого устраняли почти месяц, жители Челябинска жаловались на новые провалы в разных районах города.