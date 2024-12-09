Мэр Челябинска поручил ускорить реновацию территорий на Копейском шоссе

Также глава города попросил пересмотреть договоры по КРТ с подрядчиком

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил ускорить реновацию территорий на Копейском шоссе, а также провести анализ правовых оснований по КРТ, передает с аппаратного совещания корреспондент ИА «Первое областное».

«В 2022 году мы подписали договор с компанией, которая стала победителем. Уже 2024 год заканчивается, а я не вижу изменений. Если намерения подрядной организации изменились, значит, надо расторгать такие соглашения», — сказал Алексей Лошкин.

Жители пяти аварийных домов по Копейскому шоссе уже несколько лет ждут расселения. На территории КРТ предусмотрена застройка большого квартала.

Глава города поручил заняться анализом документов по КРТ, а также узнать, на каком этапе находится застройка.

Помимо этого, Алексей Лошкин попросил при составлении подобных договоров в будущем предусмотреть возможность одностороннего расторжения со стороны администрации.