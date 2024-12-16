Мэр Челябинска поручил усилить патрулирование города в праздники казаками и дружинниками

Пока по районам планируют вывести до 10—11 дружинников

Глава Челябинска поручил усилить обеспечение общественной безопасности на новогодние праздники. Алексей Лошкин отметил, что необходимо привлекать дополнительные силы — казаков и дружинников, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, мэр остался недоволен, что в Советском районе в новогодние праздники за порядком наряду с полицией будут следить всего восемь казаков. Не отличается ситуация и в других районах: в Центральном на улицы выйдут шестеро дружинников, в Металлургическом — 11, по 10 — в Калининском и Ленинском.

«С каждым приближающимся днем к Новому году я буду требовать и спрашивать со всех ответственных структур все больше. Главы районов должны контролировать все моменты ежедневно, а то и по два раза в день», — отметил Алексей Лошкин.

Глава города поручил обсудить эти вопросы с казачьими обществами, чтобы привлечь больше людей для патрулирования ледовых городков, площадок массовых мероприятий и катков.

Также в новогодние праздники на главном ледовом городке заработают камеры видеонаблюдения. А с 20 декабря полиция начнет проводить рейды по точкам продажи пиротехники. Продолжается работа и по выявлению незаконных елочных базаров.