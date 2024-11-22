Мэр Челябинска оценил ход строительства станции обеззараживания воды

Установка повысит эффективность работы очистных сооружений

Станцию ультрафиолетового обеззараживания воды на городских очистных сооружениях строят в Челябинске. Глава Челябинска Алексей Лошкин оценил ход строительства.



«Это очень важный объект, причем не только для челябинцев, но и для жителей Копейска, Коркино и Еманжелинска», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Сложный объект строится при поддержке губернатора Алексея Текслера. УФ-станция повысит эффективность обеззараживания воды. Кроме того, запуск установки позволит применять при очистке воды меньше хлора, согласно новым требованиям. Это значит, что качество водопроводной воды в городе станет лучше.



Станцию обеззараживания воды ультрафиолетом возле Шершневского водохранилища строят в рамках федерального проекта «Чистая вода». Он является частью национального проекта «Жилье и городская среда».



Подрядчиком выступает местная компания «Монтажник». Стоимость работ — 890 миллионов рублей.