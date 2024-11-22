Станцию ультрафиолетового обеззараживания воды на городских очистных сооружениях строят в Челябинске. Глава Челябинска Алексей Лошкин оценил ход строительства.
«Это очень важный объект, причем не только для челябинцев, но и для жителей Копейска, Коркино и Еманжелинска», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Сложный объект строится при поддержке губернатора Алексея Текслера. УФ-станция повысит эффективность обеззараживания воды. Кроме того, запуск установки позволит применять при очистке воды меньше хлора, согласно новым требованиям. Это значит, что качество водопроводной воды в городе станет лучше.
Станцию обеззараживания воды ультрафиолетом возле Шершневского водохранилища строят в рамках федерального проекта «Чистая вода». Он является частью национального проекта «Жилье и городская среда».
Подрядчиком выступает местная компания «Монтажник». Стоимость работ — 890 миллионов рублей.
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