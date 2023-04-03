Мэр Челябинска назвала три большие улицы, где плохо убирают мусор

Подрядчики чистят только дороги — без прилегающей части

Глава Челябинска Наталья Котова высказала претензии в отношении подрядчика, который занимается содержанием улицы Братьев Кашириных, проспекта Победы и Комсомольского проспекта. Градоначальница на аппаратном совещании в мэрии заявила, что заметила недостатки в уборке мусора во время своего объезда в минувшие выходные.

По словам мэра, в городе видно много дорожных рабочих и мешков с мусором. Тем не менее есть замечания по трем крупным улицам.

«Это Братьев Кашириных, проспект Победы, Комсомольский проспект — именно эти три улицы выделяются на общем фоне. Подрядчика, работающего на этих участках, поставьте „на рельсы“, чтобы они занимались этими вопросами. Одно дело — убирать только дороги, другое — убирать часть, прилегающую к дороге. Все это относится к компетенции подрядчиков, которые работают именно на улично-дорожной сети»,— отметила мэр.

Поручение по наведению порядка получил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Наталья Котова подчеркнула, что в центре Челябинска работы по весенней уборке находятся в самом разгаре.

Кстати, за прошедшую неделю городские власти фиксировали ненадлежащее исполнение контрактов по содержанию улично-дорожной сети со стороны подрядчиков. По данным мэрии, компаниям выдано 35 предписаний, а «обладателем» самого большого количества претензий стало АО «Ойкумена» — 25 предписаний и шесть штрафов. По два замечания получили «Электрострой» и «Уралмостострой», еще шесть претензий выставили «Союз Автодору».