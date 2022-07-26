Мэр Челябинска назвала строительство дорог и скверов «тихой революцией»

Работы по благоустройству Тракторозаводского района одобряют даже птицы и животные

К 2023 году у тракторозаводчан появится пять новых прогулочных зон и скверов. Такие данные озвучили посетившие Тракторозаводский район глава Челябинска Наталья Котова и председатель городской думы Андрей Шмидт. Под контроль градоначальника попали пруд в Чурилово, дорога на 2-й Эльтонской, пешеходная зона на Бажова и комплексное благоустройство двора на Октябрьской, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Сквер на улице Конструктора Духова, возле одного из корпусов школы № 116, по мнению ио главы Тракторозаводского района Татьяны Букреевой, может стать точкой притяжения для поселка Чурилово, а может, и для всех тракторозаводчан. Здесь имеется естественный пруд. Работы по благоустройству водоема и территории вокруг стартовали в 2021 году. Сегодня здесь уже есть небольшая прогулочная зона, вокруг пруда идет строительство набережной. К работам с одобрением относятся не только горожане, но и дикие обитатели Чурилово: за визитом Натальи Котовой с интересом наблюдали облюбовавшие пруд утки и ондатра.

«В этом году проложим аллеи, установим скамейки и освещение. Посадку деревьев придется перенести на 2023 год, озеленение станет завершающим этапом», — объяснила Татьяна Букреева.

Следующий этап — дорога по улице 2-й Эльтонской, от Трашутина до берега Первого озера. Напомним, в апреле 2022 года начало стройки инспектировал губернатор Алексей Текслер.

«Длина дороги — 906 метров. Проектом предусмотрено обустройство тротуара по обоим сторонам дороги шириной три метра, велодорожки шириной два метра. Плюс высадка 278 крупномерных деревьев и живых изгородей из кизильника. По контракту работы тут должны быть закончены в октябре 2023 года, но задача у нас — максимальную часть выполнить в этом году», — доложил Котовой и Шмидту председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

Как заметил Андрей Шмидт, строительство на 2-й Эльтонской идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Спикер городской думы сообщил, что и этот, и другие объекты благоустройства находятся под постоянным контролем депутатов и городского, и областного уровня. В Тракторозаводском районе срывов сроков пока не выявлено. И вообще, по словам Натальи Котовой, район переживает «тихую революцию» в плане благоустройства.

Будущая пешеходная зона на улице Бажова в изначальной программе поездки не значилась. Однако этот объект знаковый для Тракторозаводского района, к тому же — реализуемый по нацпроекту «Жиль и городская среда». Выложенные желтой тротуарной плиткой дорожки уже выглядят симпатично. Тротуар и велодорожку будут разделять клумбы, газон и кустарник. По краям уже подготовлена основа для установки освещения.

«Работу осложняет то, что здесь много коммуникаций, в основном — „Ростелекома“. Пару кабелей мы уже порвали, но все исправили», — признался главе города представитель подрядчика.

Татьяна Букреева уточняет: высадка деревьев вдоль пешеходной зоны в проекте есть, но в контракт с подрядной организацией эта статья не вошла. Озеленение будет выполнено в 2023 году администрацией района в рамках программы компенсационных посадок.

Наконец, четвертый объект — яркий пример комплексного благоустройства, как раз то, что постоянно требует от строителей, дорожников и коммунальщиков губернатор Алексей Текслер. Во дворе на улице Октябрьской, 5 сошлись усилия нескольких сторон — городских комитета дорожного хозяйства и управления по физкультуре и спорту, районной администрации и, в первую очередь — активных жителей во главе с председателем ТСЖ «Октябрьское» Владимиром Репиным. Работы во дворе начались в рамках инициативного бюджетирования, а на сегодня кроме новых детских и спортивных площадок здесь еще и завершается ремонт внутридворовых проездов.

«По сути, мы получили здесь еще одну прогулочную зону. Осталось только по просьбе местных детишек отремонтировать спортивный корт. Такое возможно только при неравнодушном отношении жителей к своему двору», — подвела итог поездки Наталья Котова.

По данным пресс-службы городской администрации, в 2022 году по программам разного уровня в Трактороразводском районе будет благоустроена 21 дворовая территория. Кроме того, горожане получат пять общественных пространств: осмотренные сегодня мэром пешеходную зону на Бажова и сквер в Чурилово, а кроме того — сквер «Молодежный», парк «Дружба» и небольшой скверик на улице Трашутина.